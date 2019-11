Brick Festival, polemiche dopo la manifestazione Lego. CambieRÀ: “Perché personale non adeguato ?”

Il successo del Ravenna Brick Festival, il weekend dedicato ai Lego, organizzato da RomagnaLUG al Mar, porta con sé una polemica inaspettata. Ad accendere la miccia è una guerra di cifre sull’affluenza del pubblico: c’è chi afferma poco più di 7 mila, chi parla di numeri maggiori, oltre i 10 mila. Numeri comunque importanti, che, a quanto pare, hanno portato problemi nella gestione della manifestazione. Da qui le lamentele di RomagnaLUG che si sarebbe aspettata più sostegno visto anche il successo della scorsa edizione dell’evento dedicato ai Lego. A chiedere quindi delucidazione è il Movimento CiVico CambieRÀ che, in previsione del prossimo consiglio comunale, ha presentato un question time per capire come mai, di fronte ad una manifestazione di prevedibile richiamo, ci si sia ritrovati impreparati