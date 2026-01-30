Ridurre strutturalmente il traffico di attraversamento – soprattutto quello dei mezzi pesanti – lungo viale Mattei, creando un’alternativa per raggiungere la zona nord della città, in particolare la zona industriale – produttiva delle Bassette e portuale della via Baiona. E quindi riconfigurando viale Mattei quale strada urbana locale a servizio del quartiere.

Con questi obiettivi nell’ultima seduta di giovedì 29 gennaio la giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica relativo alla realizzazione della “bretella”. Tale approvazione costituisce il primo passo per realizzare un’opera necessaria e attesa del valore di dieci milioni di euro.

“Si tratta – commenta il sindaco Alessandro Barattoni – di una risposta strutturale alle sollecitazioni di tanti cittadini e cittadine che chiedono una soluzione efficace per l’eliminazione della presenza di mezzi pesanti e la limitazione delle percorrenze delle auto lungo viale Mattei. Questo sarà poi il punto di partenza per azioni ulteriori, che mettano al centro la sicurezza stradale, la qualità urbana e la vivibilità del quartiere collegando il villaggio Anic storico con i nuovi servizi che sono nati negli ultimi tempi”.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova circuitazione più a nord, articolata nel collegamento tra la rotonda Bulgaria e via Romea Nord, nonché nel prolungamento di via Luciano Lama fino alla rotonda dei Doganieri. Tale soluzione consente un più efficace sgravio dei flussi di traffico da via Mattei e migliora l’accessibilità alle aree produttive esistenti e di progetto.

Il primo tratto, tra la rotonda Bulgaria e via Romea Nord, sarà lungo circa un chilometro. Il secondo avrà uno sviluppo di circa 620 metri: avrà inizio dal tratto esistente di via Luciano Lama e si congiungerà alla rotonda dei Doganieri.

L’intervento prevedrà anche azioni di mitigazione e compensazione connesse alla nuova infrastruttura stradale, finalizzate alla riduzione degli impatti visivi, acustici e ambientali nei confronti delle attività produttive e degli ambiti limitrofi interessati dal nuovo tracciato.

La nuova viabilità sarà integrata con la futura ciclovia Adriatica, prevedendo la continuità del collegamento ciclabile lungo via Mattei e via Chiavica Romea e garantendo il raccordo con via Romea Nord.

In parallelo alla realizzazione della nuova circuitazione, l’intervento persegue inoltre molteplici obiettivi di riqualificazione urbana, tra i quali: riconfigurare viale Mattei quale strada urbana locale, coerente con il contesto residenziale attraversato; ridurre in modo significativo la velocità media di percorrenza e l’incidentalità; migliorare la sicurezza degli attraversamenti pedonali e ciclabili; rafforzare le connessioni tra le due parti del Villaggio San Giuseppe oggi separate dall’asse stradale; migliorare