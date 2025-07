Grande serata di boxe per la sesta edizione del Memorial Nino Vicentini, dove Francesco Bacchereti ha brillato conquistando la sua sesta vittoria in carriera. Il super medio della Ravenna Boxe ha battuto ai punti il veterano croato Luca Leskovic. Allievo dell’ex campione europeo Alberto Servidei, Bacchereti, ha ottenuto questa sua sesta vittoria nel pugilato professionistico arrivando ai punti (su sei match, quattro vinti per KO). Il pugile ravennate ha dimostrato grande lucidità, tecnica e determinazione, mostrando al numeroso pubblico una crescita costante.

Si segnala anche l’incontro di un altro professionista seguito da Servidei, Alex Mohamad, che il 12 luglio ha affrontato Gianluigi Valtulini a Cremona nella categoria super leggeri. Nonostante un match molto combattuto, Mohamad ha perso ai punti dopo sei riprese, dimostrando comunque grande tenacia.