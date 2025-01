L’ eccessiva partecipazione alla festa per la fine dell’anno finisce al centro di un’interrogazione di Area Liberale. Anche nel 2024, infatti, in Piazza del Popolo, durante la serata del 31 dicembre, gruppi di giovani hanno iniziato a far esplodere petardi. Fortunatamente non si è raggiunto il livello del 2023, quando, a spregio dell’incolumità altrui, i “botti” erano stati lanciati addosso ai passanti o davanti alle porte degli esercizi commerciali, o fra le zampe di animali. Non sono però mancati i litigi, con i protagonisti che hanno più volte ignorato le richieste di maggiore attenzione e di ridurre il numero di esplosioni.

Nella propria interrogazione, Area Liberale però segnala anche alcuni ferimenti da parte di persone: “Ritenuto che sarebbe stato opportuno aumentare il servizio di pattugliamento, anche della Polizia Locale, si chiede quali misure siano state adottate come prevenzione e deterrenza, se erano previste in servizio più unità della Polizia Locale, rispetto alle serate ordinarie, se dalla Prefettura è stata inoltrata una circolare dove si evidenziava il rischio di certi incidenti”