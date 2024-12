Non ci sarà a Ravenna un’ordinanza contro i botti di capodanno. A spiegare questa scelta è stato l’assessore alla sicurezza Eugenio Fusignani, intervenuto in consiglio comunale in risposta all’interrogazione di Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna). Il consigliere di opposizione chiedeva invece un provvedimento:

La risposta di Fusignani:

“Premesso che ci sono altre modalità per festeggiare, se i botti vogliono essere un’espressione di festa, occorre avere ben presente che una festa deve comunque essere svolta con educazione, rispetto degli altri e senso civico.

Ciò detto, anche quest’anno, come amministrazione, abbiamo scelto di non applicare ordinanze specifiche per vietare i botti di Capodanno. Questa decisione si basa su due motivazioni principali: da un lato, esistono normative che rendono queste ordinanze illegittime; dall’altro, un’ordinanza ha senso solo se è realmente applicabile. In questo senso è emblematico il caso dell’allora Sindaco di Napoli Rosa Russo Jervolino, il cui divieto non solo non fermò i botti, ma li moltiplicò, persino sotto casa sua. Lo stesso succede in tutti quei comuni che scelgono la strada dell’ordinanza. Questo dimostra che per i botti non sono le ordinanze a educare, poiché si tratta di una vera e propria questione di cultura del rispetto, dal buon senso mai disgiunto dal senso civico e in generale di civiltà.

A Ravenna, abbiamo adottato provvedimenti concreti e mirati per garantire un Capodanno sereno. Abbiamo emesso ordinanze antivetro e antilattine per il centro storico, mentre il rispetto del silenzio sarà assicurato in luoghi sensibili come ospedali, hospice, residenze per anziani e luoghi di ricovero di animali. Questi sono interventi di sostanza che tengono conto non solo del benessere delle persone, ma anche degli animali, che spesso soffrono a causa dei rumori forti e improvvisi. Proteggere il loro benessere è parte del nostro impegno ma serve da parte di tutti una cultura di civismo per una città più rispettosa e civile.

Dal 2016, la nostra amministrazione ha sempre puntato su azioni concrete, evitando provvedimenti di facciata e dotandosi di un moderno e responsabile Regolamento di Polizia Urbana. Soprattutto collaborando con le forze dell’ordine e con il tavolo del comitato per l’ordine pubblico per garantire una gestione efficace nel controllo del territorio e nel far rispettare leggi e strumenti normativi.

Anche in questo Capodanno, l’impegno della Polizia Locale sarà costante: saranno in tutto 21 le pattuglie che, avvicendandosi dal pomeriggio del 31 fino al mattino del nuovo anno, concorreranno al regolare e ordinato svolgimento dei festeggiamenti. Nel ringraziare le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale, il personale sanitario e quanti saranno impegnati per garantire un sano divertimento, auspico che sia una ricorrenza gioiosa per tutti i cittadini e i turisti che visiteranno la nostra città, accompagnata dall’augurio per un nuovo anno pieno di soddisfazioni per tutti.”