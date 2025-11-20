Anche quest’anno, dopo le edizioni del 2023 e 2024, , vengono attribuite borse di studio agli allievi più meritevoli della scuola di musica Sarti .

Ragazzi e ragazze fino ai 18 anni , che si dedicano con passione e dedizione allo studio di uno strumento musicale ( violino, pianoforte , fiati ecc) , segnalati dai rispettivi maestri, si esibiranno nella Sala dei Cento Pacifici (Teatro Masini) il prossimo giovedì 27 novembre alle ore 20,15.

Le borse di studio sono intitolate ad Angelo Galletti, noto musicista faentino, ormai deceduto da 40 anni, ma mai dimenticato. Anche perché le attività da lui fondate – Casa del Disco ed edizioni musicali Galletti-Boston, portate avanti dalle figlie Alessandra, Anna e dalla nipote Livia – sono tuttora attive ed in auge.

Grazie alla preziosa collaborazione del Rotary Club Faenza, di cui Alessandra è socia, ed alla disponibilità di tutte le maestranze della Scuola Sarti, anche questa edizione sarà una carrellata/concerto di ben 7 giovani allievi il cui futuro musicale è molto promettente.