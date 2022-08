Dal 5 settembre fino alle 18 di mercoledì 26 ottobre sarà possibile presentare le domande per le borse di studio finanziate dalla Regione Emilia-Romagna e dal ministero dell’Istruzione. Si tratta di un intervento previsto nell’ambito della legge regionale 26 del 2001 relativa al diritto allo studio, che vede impegnati il Ministero, la Regione e la Provincia nel sostegno agli studenti e alle studentesse durante il percorso scolastico delle scuole superiori, per contrastare l’abbandono scolastico e rimuovere gli ostacoli di ordine economico.

Le borse di studio regionali sono rivolte agli studenti residenti in Emilia-Romagna iscritti al primo e al secondo anno delle scuole secondarie di 2° grado (statali e paritarie), al secondo e terzo anno dei percorsi IeFP e alle tre annualità dei progetti personalizzati di IeFP.

Le borse di studio ministeriali sono invece rivolte agli studenti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di 2° grado (statali e paritarie).

Le borse sono destinate a studenti e studentesse appartenenti a nuclei familiari con attestazione Isee non superiore a 15.748,78 euro; l’importo delle stesse verrà determinato a consuntivo dalla Regione Emilia-Romagna sulla base del numero complessivo delle domande ammesse.

Per le borse regionali è prevista una maggiorazione del 25 per cento per gli studenti con media dei voti uguale o maggiore di 7 e per quelli che sono in possesso di certificazione ai sensi della legge 104 del 1992, a prescindere dalla media dei voti.

Il bando è disponibile all’indirizzo www.provincia.ra.it/borsestudio

La domanda deve essere presentata esclusivamente on-line, all’indirizzo https://scuola.er-go.it L’accesso all’applicativo può essere effettuato unicamente tramite identità digitale: Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi).

All’Urp della Provincia è attivo lo sportello per il rilascio di credenziali Spid (http://www.provincia.ra.it/SPID).

Per informazioni contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico della Provincia al numero 0544 258001 (il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30, il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30) o inviare una e-mail all’indirizzo urp@mail.provincia.ra.it

Lo scorso anno sono state 1620 le borse di studio conferite, 157 in più rispetto all’anno precedente, per un importo complessivo di 378.250 euro, di cui 176.664 messi a disposizione dalla Regione e 201.586 dal Ministero. Gli importi delle borse di studio per l’anno scolastico 2021-2022 sono stati: per il biennio 183 euro (borsa base) e 229 euro (borsa maggiorata), per il triennio 261,80 euro.