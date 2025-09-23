Confcooperative Romagna e Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche-Multifor mettono a disposizione 4.000 euro per studenti e studentesse dei quattro Campus Universitari di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini

Confcooperative Romagna e Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche – Multifor ETS, con la collaborazione deiCampus Universitari di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, hanno aperto un bando per l’assegnazione di 4 borse di studioper un valore complessivo di 4.000 euro, in occasione dell’Anno internazionale delle cooperativeproclamato per il 2025 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

A questo importo si aggiunge la pubblicazione delle quattro tesi di laurea in formato e-book, rese fruibili sui principali store on-line.

Sarà possibile presentare tesi di laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico – riguardanti qualsiasi indirizzo di studio – che trattino argomenti di particolare rilevanza in relazione all’Anno internazionale delle cooperativecelebrato con il tema “Le cooperative costruiscono un mondo migliore”.Verranno assegnate complessivamente 4 Borse di studio, una per ogni Campus Universitario.

Per poter candidare la tesi è necessario che si tratti di uno studio in linea con questi obiettivi dell’Anno internazionale delle cooperative:

• Mettere in risalto il contributo delle cooperative allo sviluppo sostenibile

• Rafforzare l’ecosistema imprenditoriale e le strutture cooperative

• Incoraggiare la creazione di contesti giuridici e politici favorevoli alle cooperative a livello globale

• Ispirare e promuovere una leadership determinata e coinvolgere i giovani nel movimento cooperativo

• Generazione di occupazione

• Integrazione sociale

• Riduzione delle diseguaglianze sociali

Le domande potranno essere presentate entro il 30 luglio 2026.