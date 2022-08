“Un dirigente di Casa Pound e uno della Rete dei patrioti a indottrinare bambini e bambine (per fortuna, stando alle foto sui social, non tantissimi). Succede a Solarolo nel 2022 alla ormai “tradizionale” colonia estiva dell’Associazione Evita Peron in rete.

Le immagini pubblicate sui social (https://www.facebook.com/Evita-Perón-in-Rete-102067148646732) parlano da sole e vedono i due neofascisti alle prese con momenti di “formazione” dedicati a giovanissimi che trascorrono il tempo tra riunioni, disegni e video.

I due “educatori” hanno un curriculum che non dà adito a dubbi. Salvatore Ferrara, ex dirigente di Forza Nuova e ora pezzo grosso della Rete dei patrioti (il gruppo che si è staccato due anni fa dal partito di Roberto Fiore) si presenta sul suo profilo facebook con l’evocativo nome di SSalvatore mentre su Twitter ha nel nickname la sigla SH che nel mondo nazifascista sta per Sieg Heil (saluto alla vittoria).

Lorenzo Cafarchio è militante di Casa Pound e rappresentante della casa editrice Altaforte: «… è un marchio editoriale pensato per rispondere a chi chiede chiavi di lettura lontane dal politicamente corretto».

Denunciamo con forza questo grave episodio e il fatto che il Comune di Solarolo consenta la presenza di questa colonia per balilla e piccole italiane sul proprio territorio e speriamo senza oneri per l’Ente Pubblico.”