Borgo Tuliero in festa: inaugurata la pista ciclabile

Attesa da anni, è stata finalmente inaugurata la pista ciclopedonale che collega Faenza a Borgo Tuliero permettendo all’utenza debole di evitare la Modiglianese, una delle strade più pericolose del territorio, caratterizzata da incidenti, purtroppo anche mortali, che hanno visto vittime spesso ciclisti. 993 mila euro il costo dei lavori, finanziati per metà dalla Regione Emilia-Romagna e in parte anche dalla Provincia di Ravenna. 389 mila euro il costo a carico del Comune di Faenza. Un collegamento che però non è ancora completato: dovranno infatti partire i lavori per concludere l’opera in prossimità del Ponte Rosso, costo 380 mila euro, per metà sostenuto sempre dalla Regione.