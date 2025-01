Borgo Montone: l’appello di un gruppo di genitori per una prima elementare a tempo pieno

Creare una classe prima elementare a tempo pieno a Borgo Montone, alla scuola Mesini, Istituto Comprensivo Randi. È l’appello di un gruppo di famiglie della frazione ravennate, rivolto ad altri genitori, anche al di fuori di stradario, interessati alla possibilità di far frequentare al proprio figlio la classe prima in una realtà piccola come Borgo Montone, in una classe poco numerosa, che possa però garantire molti vantaggi nell’insegnamento e nelle varie attività. Con meno bambini in classe, le insegnanti potrebbero garantire più attenzione ai singoli studenti, avrebbero più tempo per approfondire determinati temi e per svolgere progetti. Attualmente a Borgo Montone verrà attivata una classe prima con modulo: per tre giorni le lezioni finirebbero alle 12.25, mentre per due giorni i bambini farebbero tempo pieno.