Nel fine settimana di Ferragosto il borgo di Brisighella ha registrato un picco di visite che lo ha riconfermato una delle mete più ambite del territorio.

Tra venerdì 12 e lunedì 15 agosto 1.100 persone hanno scelto di visitare la Rocca e il Museo Ugonia, mentre circa 350 visitatori hanno fatto visita all’ufficio della Pro Loco Brisighella per chiedere informazioni sulle varie attrazioni offerte dal borgo medievale. Ad attrarre visitatori anche le proiezioni all’Anfiteatro Spada, il tipico mercatino di arte e brocantage del venerdì sera e le bellezze naturali del Parco Carnè, i cui sentieri sono stati percorsi da molti amanti dell’escursionismo.

Ottimi risultati anche per le attività commerciali, con alberghi, B&B e ristoranti che in molti casi hanno registrato il tutto esaurito.

Tra i prossimi appuntamenti di richiamo, il 28 agosto le selezioni di Miss Italia in Piazza Marconi, l’esibizione dell’orchestra Corelli il 9 settembre all’Anfiteatro Spada e la tradizionale Sagra del Monticino, in programma l’11 settembre.