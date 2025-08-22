Con l’avvento di Internet e con il passare degli anni i vari settori di business più importanti hanno introdotto bonus, promozioni e codici sconto per andare incontro ai propri clienti e per incrementare il numero delle vendite. Questo è valso e continua a valere ad esempio per il settore del gioco e dei casinò online. Nonostante questo, ad agosto il team di Affidabile.org ha rilevato un lieve calo nel numero complessivo di promozioni come bonus senza deposito disponibili. Alcuni operatori, come Betclic e CasinoMania, hanno infatti sospeso queste offerte in seguito alla migrazione verso nuove piattaforme. Al contrario, altri brand hanno deciso di incrementare ulteriormente gli importi offerti gratuitamente: è il caso di Sisal, che oggi propone fino a 5.005 euro. Ma cos’è il bonus senza deposito? Andiamo a scoprirlo insieme.

Cos’è il bonus senza deposito e quali sono le differenze rispetto al cashback e ai crediti gratuiti

Il bonus senza deposito, come dice il nome, è un’offerta per la quale non è necessario alcun investimento. Una volta aperto il conto gioco su una determinata piattaforma di casinò online, infatti, il cliente verrà ricompensato con un certo importo in denaro. Si differenzia quindi rispetto al cashback e ai crediti gratuiti. Mentre il bonus cashback è utile per compensare le perdite, e a seconda dello status VIP la copertura può variare dal 5 al 30%, i crediti gratuiti, come ad esempio i free spin, sono sessioni di gioco gratis valide solo ed esclusivamente per le slot online. Si tratta di promozioni che i casinò elargiscono normalmente e che possono essere suddivise in lotti da 20, 30, 50, 100 o anche più crediti.

In quali settori funzionano queste promozioni

Questi tipi di bonus, in una modalità magari differente, risultano essere sempre più popolari tra gli utenti e abbracciano un numero sempre più ampio di settori. Tra questi partiamo per l’appunto dal gaming fino ad arrivare all’e-commerce (settore nell’ultimo anno in crescita anche a Ravenna e Provincia), allo shopping, ai corsi online e ai servizi digitali. Si tratta di offerte che le varie aziende studiano nei minimi dettagli, attirando così facendo nuovi clienti e premiando tramite benefici e ricompense aggiuntive quelli che nel corso del tempo si rivelano essere i più fedeli.

Vantaggi, svantaggi ed eventuali trappole dei bonus online

Nel settore dell’e-commerce i bonus, che includono sconti sui prezzi degli articoli, regali e spedizioni gratuite, vengono utilizzati per incentivare i clienti ad effettuare acquisti e questo diventa un vantaggio sia per chi vende sia per chi acquista. Nell’ambito del gioco online promozioni quali bonus senza deposito, cashback e crediti gratuiti invogliano il giocatore a registrarsi e a partecipare ad alcune delle attività ludiche del sito. Tuttavia, in ogni cosa ci sono dei contro che se non analizzati a dovere possono rivelarsi delle vere e proprie trappole. Nella maggior parte dei casi, ad esempio, offerte di questo genere presentano delle condizioni che spesso includono limiti di tempo, restrizioni e nel caso del gioco online requisiti di puntata. È perciò fondamentale essere consapevoli di eventuali limitazioni ed informarsi a dovere sulla qualità del prodotto e del servizio offerti. A tal proposito, infatti, è anche sempre bene confrontare le varie piattaforme online e le loro promozioni così da prendere la decisione più affine ai nostri voleri e alle nostre esigenze.

Quali sono le strategie per sfruttare al meglio queste offerte

Esistono varie strategie per fare in modo di sfruttare al meglio questi tipi di offerte. Prendendo come riferimento il settore del gioco online e le promozioni che lo riguardano, è importante leggere bene termini e condizioni per ottimizzare il più possibile il bonus, da sfruttare poi senza deposito per fare pratica non correndo alcun rischio. In più, è utile verificare la presenza o meno di limiti di puntata o di prelievo delle vincite e cogliere al volo le promozioni periodiche per giocatori fidelizzati.