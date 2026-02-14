Bonifica della zona rossa di Traversara

Nei prossimi mesi inizieranno i lavori per bonificare la zona rossa di Traversara. Nell’area infatti più devastata della frazione di Bagnacavallo è cresciuta rigogliosa la vegetazione e l’acqua è stata a lungo stagnante. Sono proliferate le zanzare e hanno trovato dimora topi, serpenti e altri animali. Più volte i residenti delle case limitrofe e i proprietari delle abitazioni danneggiate, nel corso del 2025, hanno chiesto all’amministrazione comunale e alla struttura commissariale di intervenire, o, in alternativa, di permettere agli stessi abitanti di Traversara di ripulire l’area.