L’argine a Boncellino nel punto di rottura 2023 questa volta ha tenuto ma il fiume Lamone ha tracimato sopra l’argine sinistro e l’acqua ha invaso ancora una volta la zona e le case di via Muraglione, come si vede nel video l’argine esterno lato ha franato in diversi punti, l’enorme catasta di legname che bloccava il flusso dell’acqua all altezza della ferrovia Bagnacavallo-Russi è stata quasi completamente rimossa ma stanno ancora tutt’ora lavorando.