Visita istituzionale per il Presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che nel pomeriggio di mercoledì 12 maggio, ha visitato la Casa della Salute di Castelbolognese, accompagnato dal Sindaco Luca Della Godenza e dal collega Sindaco di Riolo Terme Alfonso Nicolardi. Soddisfazione per le tante vaccinazioni effettuate e per l’organizzazione dei volontari. Presenti fra gli altri il Sindaco di Modigliana Jader Dardi e il Parroco di Solarolo Don Tiziano Zoli.