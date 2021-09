“Entro poche ore speriamo di poter dire ciò che sembrava impossibile: ovvero che la Formula 1 a Imola possa diventare un appuntamento fisso”. Lo ha annunciato il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini nel corso della presentazione della mostra sulla Nazionale.

Sulla scorta delle esperienze del Gp del Made in Italy di aprile e della data di ottobre 2020 col ritorno all’autodromo imolese dopo quasi 15 anni, la Regione ha inviato una articolata proposta al Governo affinché “dal 2022 – ha sottolineato Bonaccini – e per gli anni successivi, il Gran premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna faccia parte del calendario”.

Un “traguardo – ha aggiunto il presidente – che sarebbe storico e straordinario”.

(ANSA)