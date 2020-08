Oltre 200 miliardi di euro dal Recovery Fund, ai quali si potrebbero aggiungere 36 miliardi di euro dal Mes. Fondi per far ripartire l’Italia dopo la crisi sanitaria dettata dal coronavirus. Il Presidente della Regione Stefano Bonaccini ha ribadito più volte, a Faenza, durante l’avvio della campagna elettorale del centrosinistra per le elezioni amministrative, la necessità di attivare entrambi i fondi messi a disposizione dell’Europa