Stefano Bonaccini, capolista della circoscrizione Nord-Est alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno, sarà impegnato in due iniziative di campagna elettorale nella provincia di Ravenna.

Lunedì 3 giugno alle ore 19 incontrerà i cittadini di Faenza in piazza della Libertà.

Sempre lunedì 3 giugno alle ore 21 sarà sulla testata della darsena di Ravenna (zona Moro di Venezia).

Il Partito Democratico invita tutti a essere protagonisti in prima persona di questa campagna elettorale per dare un segnale netto e chiaro a questa destra dannosa per il Paese e lontana dai bisogni delle Romagna.