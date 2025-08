Ci sono anche Bologna e Rimini nella ‘top ten’ dei Comuni e delle Unioni di Comuni – rispettivamente sesta e settima per gettito ricavato dall’applicazione dell’imposta di soggiorno nel 2024.

Nella classifica che vede in testa Firenze con di 76,9 milioni, in crescita del 10% sui 69,8 del 2023, Bologna ha strappato la sesta posizione con 15,4 milioni, in rialzo del 22% rispetto ai 12,6 dell’anno precedente e Rimini la settima posizione con 14,7 milioni, in progresso del 28% sugli 11,5 del 2023.

A livello nazionale il gettito complessivo ha superato i 760 milioni registrando un +19% rispetto al 2023 chiuso a quota 640,2 milioni.

Il Nord Italia domina per volume complessivo: le strutture ricettive settentrionali hanno raccolto oltre 450 milioni di euro, pari a circa il 60% del totale. Tuttavia, anche il Sud sta guadagnando terreno, trainato in particolare dal boom delle Isole, che hanno segnato un aumento del 29%.

Guardando alle città capoluogo emiliano-romagnole, Parma ha raccolto 2 milioni (-4%), Modena 936.863 euro (+2%), Reggio Emilia 591.081 euro (-10%), Ravenna 2 milioni (+7%), Ferrara 770.142 euro (+4%), Forlì 233.555 euro (-8%) , Cesena 261.301 (+2%) e Piacenza 453.081 euro (+34%).

Tra le diverse mete turistiche regionali, Riccione ha riportato 4,9 milioni (+15%), Cattolica 2,3 milioni (+53%), Cervia 3,2 milioni (+8%), Cesenatico 2 milioni (+2%), Misano Adriatico 510.991 (+3%), Salsomaggiore Terme 288.024 euro (-14%), e Imola 410.929 (+22%).

