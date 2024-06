Il Ravennate Marco Gobbi dopo aver passato 6 ore in ospedale il giorno prima per motivi di salute si presenta all’ Arnold a Roma e conquista la medaglia d’argento nei super massimo. Ribadisce: “è stato un anno difficile ho perso mio padre è perso persone a cui volevo bene, ma ho conosciuto tante altre persone che mi stanno dando molto, non è stato facile ma ce l’ho fatta!… Il bodybuilding mi ha dato tanto, vorrei fosse come una storia d’amore e che durasse altri 20 Anni…”