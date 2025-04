Nella giornata di oggi, venerdì 18 aprile, il personale della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina è intervenuto presso l’area di sgambamento cani di via Medaglie d’Oro, a seguito di una segnalazione relativa alla presenza di bocconi di cibo contenenti chiodi e viti. Purtroppo, la situazione non appare nuova: sembra infatti che episodi simili si ripetano da alcuni mesi nella stessa zona. Proprio oggi, uno dei cani presenti all’interno dell’area ha ingerito uno di questi bocconi pericolosi. Il proprietario, accortosi della presenza dell’esca, ha rimosso dalla gola dell’animale quanto tentava di ingerire, e poi si è rivolto urgentemente alle cure veterinarie. L’episodio è stato immediatamente segnalato al Comando della Polizia Locale di via Baliatico. A seguito dell’intervento, gli agenti hanno rinvenuto circa una ventina di pezzi di wurstel all’interno dei quali erano stati inseriti chiodi e viti, con evidente intento doloso. L’area è stata tempestivamente bonificata e sono stati affissi cartelli di segnalazione per informare la cittadinanza del pericolo. Il Comando della Polizia Locale raccomanda ai proprietari di cani la massima attenzione durante la permanenza nelle aree pubbliche destinate agli animali. Le Forze dell’Ordine hanno già avviato le indagini per individuare i responsabili di questo atto vile e senza giustificazione.