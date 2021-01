Bocciato l’odg per implementare la comunicazione turistica. La rabbia di IxC e Per Faenza: “Motivazioni assurde”

È stata bocciata in consiglio comunale la proposta di Insieme per Cambiare e Per Faenza di utilizzare le rotonde vicino l’autostrada come veicolo promozionale per gli eventi che caratterizzano la città di Faenza. Un’installazione che rappresenti Faenza per le sue peculiarità. L’ordine del giorno ha generato una vivace discussione. La maggioranza, pur condividendone i principi, ha però deciso respingere il documento. Le motivazioni hanno scatenato la rabbia dei proponenti. Massimo Zoli, capogruppo di Per Faenza, per protesta, ha votato contro il suo stesso documento ed oggi entrambi i gruppi hanno convocato una conferenza stampa per protestare per quanto accaduto