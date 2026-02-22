Il bob a 4 italiano si è classificato quinto all’Olimpiade di Milano Cortina. Il quartetto azzurro, nel quale milita il barbianese Lorenzo Bilotti, è arrivato a soli 25 centesimi dal podio.

La gara è stata dominata, fin dal sabato, dalla Germania, che ha terminato il primo giorno di discese con tre equipaggi ai primi tre posti. Quarta la Svizzera, quinta l’Italia.

Nelle due discese di domenica, la classifica non è variata. Al termine della prima prestazione di oggi, la terza complessiva, Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti hanno fatto staccare il quarto tempo, confermando il quinto piazzamento in classifica a 1”10′ dal primo equipaggio tedesco e a 18 centesimi dal podio.

Nell’ultima discesa, gli italiani hanno difeso la propria posizione dall’attacco del secondo equipaggio svizzero, chiudendo con un tempo complessivo di 3:38”89′. Meglio, di 25 centesimi, ha però chiuso il primo equipaggio svizzero, che è riuscito a conquistare la terza posizione sul podio. Il terzo equipaggio della Germania, infatti, nell’ultima discesa ha commesso un importante errore che lo ha destinato alla “medaglia di legno”.

Non hanno invece commesso errori gli altri due equipaggi tedeschi, dominatori della stagione. La Germania ha così vinto oro e argento, bronzo per la Svizzera. Quarto posto ancora Germania, quinto Italia.