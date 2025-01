Boato nella notte a Bagnacavallo. Fatto saltare da alcuni ladri lo sportello bancomat della filiale BPER di Largo de Gasperi, in pieno centro.

I malviventi hanno colpito intorno alle 4, nella notte fra giovedì e venerdì. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli e non è stata ancora calcolata una stima del denaro prelevato.

Dopo aver rubato le banconote, la banda è poi fuggita rapidamente.