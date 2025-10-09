Due forti boati hanno scosso il pomeriggio di oggi, spaventando migliaia di persone tra il forlivese e il ravennate. I rumori, uditi intorno alle 15, sono stati causati da un bang supersonico provocato da due caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare, decollati in emergenza dalla base di Grosseto.

I velivoli si sono alzati in volo per intercettare un aereo privato, un Cessna 425 in rotta da Sarajevo a Basilea, che aveva improvvisamente perso il contatto radio mentre sorvolava i cieli di Croazia e Slovenia. In simili circostanze, l’Aeronautica attiva la procedura di “scramble” per verificare eventuali situazioni di pericolo, sia di natura tecnica sia per possibili minacce alla sicurezza.

Durante l’intervento, i caccia hanno superato la barriera del suono sopra la Romagna, generando il fragoroso bang che ha fatto tremare vetri e spinto molti cittadini a uscire di casa.

Pochi minuti dopo, il pilota del Cessna è riuscito a ristabilire le comunicazioni radio e a proseguire regolarmente il proprio volo verso la Svizzera. L’allerta è così rientrata senza ulteriori conseguenze.