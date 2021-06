Il Capitolo BNI Maioliche ha visitato il Museo del Risorgimento di Faenza. Insieme a diversi imprenditori, il nuovo membro Enrico Bulgaron, ma anche un ospite speciale: Dante. In luglio il Capitolo BNI Maioliche, primo in regione, festeggerà i 5 anni dalla sua nascita con oltre 5 milioni di fatturato in scambio di referenze.