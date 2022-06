A 𝟭𝟬𝟬 𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝙐𝙡𝙞𝙨𝙨𝙚 𝗱𝗶 𝗝𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗝𝗼𝘆𝗰𝗲 Ravenna organizza la nona edizione del Bloomsday, un evento realizzato da Istituzione biblioteca Classense e associazione Dis-Ordine e con la collaborazione dell’Albergo Cappello. Il Bloomsday (dal cognome del protagonista del romanzo, Leopold Bloom) rievoca gli eventi narrati nel capolavoro dello scrittore irlandese, che si svolgono a Dublino nell’arco di una sola giornata, il 16 giugno 1904. Ogni anno il Bloomsday viene festeggiato in molte città del mondo e in particolare a Dublino – città in cui Joyce nacque e in cui è ambientato l’𝘜𝘭𝘪𝘴𝘴𝘦 – con letture pubbliche e spettacoli. La nostra città vanta una tradizione di tutto rispetto essendo tra le poche città italiane che celebrano con costanza tale ricorrenza.

Il programma inizia alle 16.30 nella sala Dantesca della biblioteca Classense, dove verranno proposte delle letture libere dell’Ulisse.

Alle 17.30 sarà la volta di Eliseo Dalla Vecchia, con 𝙅𝙤𝙮𝙘𝙚 𝙖 𝙍𝙖𝙫𝙚𝙣𝙣𝙖, 𝙗𝙧𝙚𝙫𝙚 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖 𝙙𝙞 𝙪𝙣𝙖 𝙨𝙪𝙥𝙥𝙤𝙨𝙩𝙖 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚𝙣𝙯𝙖 𝙞𝙣 𝙘𝙞𝙩𝙩𝙖̀, racconto in dialetto romagnolo;

alle 17.45 sarà la volta di Andrea Pagani con 𝙅𝙤𝙮𝙘𝙚 𝙚 𝙋𝙧𝙤𝙪𝙨𝙩, 𝙪𝙣 𝙞𝙣𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙤 𝙗𝙞𝙯𝙯𝙖𝙧𝙧𝙤, lettura di brani da 𝘐𝘭 𝘨𝘪𝘢𝘳𝘥𝘪𝘯𝘰 𝘥’𝘢𝘤𝘲𝘶𝘢 (Ronzani editore);

alle 18.10 Paolo Albani tratterà di 𝙄𝙡 𝙁𝙞𝙣𝙣𝙚𝙜𝙖𝙣𝙨 𝙒𝙖𝙠𝙚, 𝙪𝙣 𝙨𝙤𝙧𝙥𝙧𝙚𝙣𝙙𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙘𝙖𝙨𝙤 𝙙𝙞 𝙧𝙚𝙛𝙪𝙨𝙤 𝙡𝙚𝙩𝙩𝙚𝙧𝙖𝙧𝙞𝙤?

Alle 18.30 Antonio Castronuovo parlerà sul tema 𝘿𝙚𝙩𝙚𝙨𝙩𝙖𝙧𝙚 𝙅𝙤𝙮𝙘𝙚.

Alle 19.30 chi lo desidera potrà trasferirsi all’Albergo Cappello, in via IV novembre 41, dove si parlerà della progettazione di un mosaico per Joyce, cui seguiranno le Letture dell’𝙐𝙡𝙞𝙨𝙨𝙚 di Joyce, poi letture dialettali e letture da 𝘋𝘶𝘣𝘭𝘪𝘯𝘦𝘴𝘲𝘶𝘦 di Enrique Vila-Matas.

Infine alle 20.30 si potrà partecipare ad una cena a base di cappelletti.