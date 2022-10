“Questa mattina, diverse scritte minacciose sono state ritrovate dal personale amministrativo dell’Ordine all’ingresso della nostra sede in Piazza Bernini. In seguito al ritrovamento sono stati avvisate le forze dell’ordine che, dopo essersi prontamente recate presso la nostra sede, hanno avviato le indagini per trovare i colpevoli. “ ha dichiarato Alex Zannoni, Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Ravenna.

“Abbiamo inoltre avvisato prontamente il nostro amministratore di condominio poiché il nostro ingresso è di accesso pubblico essendo anche sede del Giudice di Pace e diversi uffici”.

“È molto grave ciò che è successo ai danni della nostra Sede” ha concluso il Presidente ”condanniamo l’atto vandalico che abbiamo subito e ribadiamo che il nostro ordine e tutti gli infermieri operano nel rispetto della legge e della scienza al servizio del cittadino con un solo fine: la tutela e la difesa della salute e il diritto alle cure. Esprimiamo inoltre vicinanza ai sindacati che questa notte hanno subito, come noi, questi atti vandalici” “Lunedì 17 Ottobre alle ore 18:00 presso la nostra sede si terrà un presidio insieme ai Sindacati e al Sindaco, Michele De Pascale, per condannare questi gravi gesti che abbiamo subito”