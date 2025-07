“Oggi siamo al Papeete per presentare agli attuali gestori dello stabilimento e ai cittadini la nostra diffida al Comune di Cervia per avere una gara aperta e candidarci a gestire noi proprio il Papeete. Visto che il governo difende questa lobby con proroghe illegittime e abbassa ulteriormente i canoni, siamo pronti ad azioni legali”.

Così +Europa sui propri canali social commenta l’iniziativa portata avanti stamane a Milano Marittima. Protagonista del blitz è stato il presidente di Piu Europa e Radicali Matteo Hallissey, insieme ad alcuni imprenditori e ad esponenti di Più Europa Rimini: “Se entro 30 giorni non riceveremo una risposta alla nostra diffida, promuoveremo un ricorso al TAR. Durante la nostra futura gestione del Papeete, vogliamo invitare il ministro Salvini per le sue consuete feste estive e mostrargli cosa può offrire la concorrenza: un mojito con più servizi e meno costi per i cittadini”.

Durante il proprio flash mob, +Europa ha distibuito volantini ai bagnanti, ha consegnato il testo della diffida ai gestori, ha piantato simbolicamente un ombrellone all’interno della spiaggia.

Sono intervenute le forze dell’ordine, allertate dai gestori.