Nei giorni scorsi i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna, a seguito di alcune segnalazioni presentate da un gruppo di cittadini residenti a Borgo Montone, hanno predisposto uno specifico servizio mirato alla prevenzione e repressione del fenomeno delle cosiddette “corse clandestine” tra ciclomotori.

Il blitz dei militari ha interrotto una di queste “competizioni” e ha permesso di identificare oltre quaranta persone, tra partecipanti e spettatori, molti dei quali minorenni, e controllare più di venti motocicli. Per otto di questi, è stata immediatamente ritirata la carta di circolazione, ed a carico dei relativi proprietari sono state elevate altrettante sanzioni amministrative.

Sono state inoltre accertate alterazioni costruttive di vario genere ai motorini, tra cui la mancanza di specchietti retrovisori, frecce di segnalazione, pedane poggiapiedi e scarichi non omologati. I motocicli sono stati sottoposti a fermo e sono stati affidati alla revisione da parte della competente Motorizzazione Civile.

Sempre nel contesto dei controlli alla circolazione stradale, rafforzati in occasione della festa patronale di Sant’Apollinare, i militari hanno controllato diverse persone e mezzi, elevando 15 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, con 7 patenti ritirate ad altrettanti automobilisti sorpresi alla guida con tasso alcolemico superiore ai valori consentiti.