È stato inaugurato ieri a Faenza il nuovo plant di Blacks, impresa leader nella progettazione e produzione di componenti in materiali compositi ad alte prestazioni per i settori motorsport, aerospazio e automotive di lusso. Un impianto architettonico progettato come “macchina produttiva” intelligente e sostenibile.

L’inaugurazione è stata occasione per ospitare una tavola rotonda di alto profilo dal titolo “Materiali compositi e sostenibilità: innovare oggi, costruire il futuro”, che ha visto il confronto diretto tra rappresentanti del mondo accademico, dell’industria e delle istituzioni. Sono intervenuti Massimo Cecchini (STR Automotive), Carlo Della Bona (ANGELONI Group), Stefano Lanciarini (Ferrari S.p.A.) e il Prof. Matteo Mura (Università di Bologna), aprendo un dialogo approfondito su sostenibilità, innovazione e nuove sfide della filiera.

Ad arricchire ulteriormente l’incontro due grandi figure dello sport come Andrea Dovizioso, ex pilota MotoGP, e Davide Cassani, ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Ciclismo: si sono ritrovati sullo stesso palco per riflettere insieme sul significato di performance oggi.

“Trovare fianco a fianco personalità del calibro di Dovizioso e Cassani per discutere di performance e sostenibilità è qualcosa di eccezionale – hanno commentato Gabriele Bandini e Mattia Tamburini Fondatori di Blacks – È la dimostrazione di quanto i concetti che guidano lo sport d’élite siano perfettamente sovrapponibili a quelli che ispirano il nostro lavoro quotidiano”.

Ad aprire la giornata celebrativa il Sindaco di Faenza Massimo Isola che ha dichiarato: “Blacks rappresenta un modello virtuoso che coniuga radicamento territoriale e apertura internazionale. È un’impresa che ha saputo evolversi mantenendo al centro persone, formazione e valore industriale. Oggi celebriamo non solo un’inaugurazione, ma un esempio concreto di futuro costruito con visione, che si inserisce perfettamente nella strategia del C-HUB di Faenza. Questo nuovo stabilimento, infatti, rafforza ulteriormente la nostra città quale polo d’eccellenza per la ricerca e lo sviluppo di materiali compositi e avanzati, che sono ormai non solo un’eccellenza ma una vera e propria tipicità del nostro territorio, come la fibra di carbonio. Blacks è un attore chiave in questo ecosistema, contribuendo attivamente alla formazione di nuove competenze attraverso la sua Academy e dialogando con i percorsi formativi sul territorio, inclusi gli IFTS specifici sul carbonio, fondamentali per preparare i professionisti del domani. Un’azienda come Blacks è indubbiamente uno degli elementi fondamentali nel panorama territoriale che guarda con attenzione alla Motor Valley”.

Con pari tono è giunto anche il saluto delle autorità della Regione Emilia-Romagna presenti: Manuela Rontini (Sottosegretaria alla Presidenza), Niccolò Bosi (Consigliere regionale) ed Eleonora Proni (Consigliera regionale) che, congiuntamente, hanno evidenziato come Blacks rappresenti “una delle realtà più dinamiche e significative del tessuto industriale emiliano-romagnolo, simbolo di un modello produttivo capace di innovare, formare e competere a livello internazionale. Il nuovo stabilimento non è solo un traguardo importante per l’azienda, ma un investimento strategico per rafforzare l’intera filiera dei materiali tecnologici avanzati, contribuendo allo sviluppo economico del territorio e alla costruzione di competenze per le generazioni future”.

Elemento distintivo di Blacks è infatti la propria Academy interna, sviluppata in sinergia con l’Università di Bologna, scuole tecniche e ITS locali, con l’obiettivo di formare e inserire nuove figure specializzate in grado di contribuire attivamente allo sviluppo industriale.

Il nuovo impianto, frutto di anni di progettazione e investimenti, è stato realizzato secondo criteri ingegneristici evoluti: ogni spazio è studiato per rispondere a requisiti stringenti di qualità e controllo ambientale. L’obiettivo non è solo produttivo, ma valoriale: offrire ai clienti componenti d’eccellenza, garantendo affidabilità, etica, tracciabilità e attenzione alle persone.