Presentazione ufficiale per Blacks Faenza al Palazzo del Podestà. L’1 ottobre l’inizio del campionato per i Raggisolaris sul campo di Ozzano. Primo appuntamento in casa il 9 contro la Virtus Imola. Durante i questi mesi di preparazione amichevoli e le partite di Supercoppa, con l’eliminazione per mano di Senigallia. Un passo falso ritenuto quasi fisiologico in fase di avvicinamento di un campionato che sarà molto competitivo e che inizierà con alte ambizioni.