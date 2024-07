Iacopo Monteventi è il nuovo Team Manager dei Blacks. Un ruolo di grande responsabilità che la dirigenza gli ha affidato dopo i tanti anni in cui è stato nello staff tecnico della prima squadra, dove ha mostrato grande competenza. Nonostante la nuova veste di dirigente, Monteventi continuerà ad allenare nella Raggisolaris Academy, con cui nell’ultima stagione è stato campione regionale e vice campione italiano con l’Under 19 Gold, come vice di Matteo Pio

Iacopo Monteventi nasce a Faenza l’8 settembre 2002 e da giocatore si forma nel Basket 95 Faenza, società in cui compie tutto il percorso nel settore giovanile. Nell’agosto del 2021 diventa secondo assistente nella B Nazionale fino allo scorso giugno e sempre in quell’anno entra nella Raggisolaris Academy, iniziando il suo percorso di allenatore in ambito giovanile.

“Ringrazio la dirigenza e tutto lo staff per la fiducia che mi hanno dato e per avermi affidato questo importante incarico – spiega Monteventi –: darò il massimo per svolgerlo al meglio e la ritengo una sfida molto stimolante. Sono molto motivato e non vedo l’ora di affrontare le tante responsabilità che un simile ruolo mi presenterà. Anche dal lato umano e professionale sarà un’esperienza importante, perché mi permetterà di vedere la pallacanestro da un punto di vista differente ed inoltre ben si sposa con il percorso di studi che sto facendo all’università e questo di sicuro mi sarà di aiuto. Riguardo alla Raggisolaris Academy, veniamo da una stagione molto positiva e vogliamo dare continuità a quello che abbiamo fatto: sono orgoglioso di poter fare ancora parte del progetto e di dare il mio contributo per la crescita dei giovani”.