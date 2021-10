Black out nella mattinata per il semaforo all’incrocio fra viale Baccarini e viale 4 Novembre con tutte le lanterne semaforiche messe fuori uso da un guasto. Incrocio a tratti nel caos, con molti automobilisti che, non accorgendosi di quanto successo, hanno iniziato a suonare il clacson qualora qualcuno davanti a loro indugiasse prima di attraversare l’incrocio.