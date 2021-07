“Ad un anno di distanza dalle manifestazioni del giugno 2020, torniamo a mobilitarci domenica 18 luglio, ore 19 in Darsena (davanti al Pop Up) per pretendere pari diritti e pari dignità per tutte quelle soggettività considerate minoranze, sistematicamente oppresse e marginalizzate dal razzismo sistemico che anche nel nostro Paese condanna migliaia di persone a forme di precarietà esistenziale e materiale” afferma il gruppo Black Lives Matter Ravenna.

“Ci mobilitiamo per chiedere una corretta e completa applicazione dell’attuale Legge sulla cittadinanza perché, in attesa di una riforma degna, ogni Comune d’Italia notifichi la possibilità di acquisire la cittadinanza a tuttǝ i/le ragazzǝ natǝ in Italia da genitori stranieri, senza incorrere a gravi inadempienze. Ci mobilitiamo perché le Istituzioni si attengano al dettato costituzionale e si impegnino a rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che rappresentano un limite alla piena libertà ed eguaglianza tra individui, oltre a limitare fortemente l’accesso ai Diritti Fondamentali, e a compromettere il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione alla vita politica, economica e sociale del nostro Paese” continua Black Lives Matter Ravenna.

“Ci mobilitiamo perché il linguaggio razzista e discriminatorio utilizzato dai principali media italiani non è più accettabile. Vogliamo che i mezzi di informazione siano in grado di restituire una rappresentazione della società reale, coinvolgendo attivamente la pluralità di individui che la compongono” conclude Black Lives Matter Ravenna.