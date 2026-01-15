Questa mattina, la Polizia Locale di Ravenna, dopo aver ricevuto segnalazioni per la presenza di persone all’interno dell’ex Hotel Trieste, in via Trieste 9, ha effettuato un sopralluogo con personale degli Uffici Sicurezza Urbana, Pronto Intervento e Polizia Giudiziaria.

L’intero stabile è stato ispezionato, compresi cantine, locali caldaie e garage; all’interno dell’immobile non sono state rinvenute persone, ma vi erano chiari segni di prolungati bivacchi, con la presenza di materassi, coperte, bottiglie, stoviglie di plastica e residui alimentari. Sono stati inoltre rinvenuti materiali riconducibili al consumo di sostanze stupefacenti, tra cui numerose siringhe e fogli di carta stagnola.

Al termine delle operazioni, il rappresentante della proprietà ha provveduto, con catene e lucchetti, alla chiusura e messa in sicurezza di tutti gli accessi, informando che la struttura sarà a breve demolita.