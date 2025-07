Bitways, l’azienda faentina che opera nel campo dell’informatica (in particolare della cybersecurity) organizza nel pomeriggio di giovedì 3 luglio a partire dalle 14 l’iniziativa “Dall’AI alla Z – Conoscere l’intelligenza artificiale per pilotarla al meglio nella tua azienda”. L’evento si svolge nella sede dell’azienda, in via Vittime Civili di Guerra 7 a Faenza.

Si tratta di un incontro mirato ai decision maker aziendali, pensato per sviluppare una cultura consapevole dell’intelligenza artificiale.

“L’avvento dell’AI sta coinvolgendo tutti esattamente come è stato per l’avvento di Internet. – evidenzia Mirko Guerra, CEO di Bitways -. Non puoi scegliere di non esserne coinvolto, ma puoi solo scegliere come gestire questo cambiamento.”

I partecipanti scopriranno come integrare l’AI in modo strategico e sicuro nei processi aziendali, trasformando la tecnologia in un reale vantaggio competitivo.

Protagonisti dell’incontro, oltre a Mirko Guerra, saranno Stefano Mazzoni e Paolo Svegli.

Stefano Mazzoni è un professionista con oltre vent’anni di esperienza nella progettazione di sistemi complessi per l’automazione industriale e per l’organizzazione digitale aziendale. Dal 2019 imprenditore nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale. Divulgatore e formatore anche sull’uso etico delle nuove tecnologie in azienda e membro del GTL “Intelligenza Artificiale” presso il C3I – Comitato Italiano dell’Ingegneria dell’Informazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Paolo Svegli è coach aziendale e trainer di Programmazione Neuro Linguistica con oltre vent’anni di esperienza nel campo. Laureato in Ingegneria Gestionale, combina competenze tecniche e organizzative con strumenti di crescita personale e team building. Ideatore e trainer dell’Academy Imprenditori Next Generation, è l’unico trainer italiano in una ricerca internazionale sui fattori di successo delle imprese. Ha collaborato con Robert Dilts sul Success Factor Modeling™️ ed è autore di pubblicazioni su coaching e PNL. Attraverso percorsi esperienziali aiuta individui e organizzazioni a definire visione, missione e valori, sviluppando innovazione e governando il cambiamento nelle sfide aziendali.