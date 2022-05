“Viene da chiedersi come mai i campiresti non frequentino quest’area attrezzata appositamente ed espressamente” per loro nell’estate 2021, in una “splendida” location industriale, allo stato peraltro impreziosita da cespugli di erba a mezza gamba (sempre se hai le gambe corte perché altrimenti arriva alla vita)…

E viene da chiedersi ancora come mai si stia ancora qui a denigrare questo investimento che dimostra con quale lungimiranza i nostri amministratori (ininterrottamente al governo da oltre 60 anni) spendano i nostri soldi…

Troppo complottistico ipotizzare che l’area sia stata realizzata esclusivamente per fini “elettorali” improvvisando location e struttura senza utilizzare il minimo buon senso? Ed ora, a fare da cornice a quest’opera, è notizia di questi giorni che questa “area camper” sia appena stata data in gestione ad Azimut perché diventati, udite udite a pagamento, una notizia diffusa addirittura con vanto…

A pagare purtroppo però come sempre sarà la località di Marina di Ravenna con una scelta che, incredibilmente, riuscirà a scontentare tutti: residenti, imprenditori turistici, e addirittura gli stessi camperesti.

Bisognerebbe Invitare Sindaco ed assessore al Turismo a passare un bel weekend al mare in questo posto, cosi sicuro e accogliente, magari con la famiglia.”