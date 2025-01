A due anni dalla sua apertura, lo Sportello territoriale della Camera di Commercio di Faenza continua a supportare le esigenze degli imprenditori locali. Dopo l’inaugurazione a Lugo e Ravenna, il servizio è stato esteso a Faenza nel 2022, con sede presso il SUAP in piazza Rampi. Lo sportello offre una vasta gamma di servizi, tra cui il rilascio della firma digitale, carte tachigrafiche, SPID, visure del registro imprese, copie non autentiche di atti e bilanci, autocertificazioni sostitutive, elenchi di imprese, informazioni sul cassetto digitale e libri digitali, oltre alla stampa in azienda di certificati per l’estero.

Dal luglio 2022, lo sportello ha assistito 614 utenti per il rilascio di identità digitale (CNS e SPID) e firma digitale, con relativa assistenza. Inoltre, 145 utenti hanno richiesto e rinnovato carte tachigrafiche, mentre circa 150 utenti hanno ottenuto visure senza valore di certificato e informazioni di varia natura. Recentemente, è stato attivato il servizio di vidimazione dei registri cartacei di carico e scarico rifiuti, destinato alle associazioni di categoria convenzionate. In futuro, si prevede di ampliare ulteriormente l’offerta di servizi per rispondere al meglio alle esigenze delle imprese faentine e delle loro associazioni.

La sede decentrata, tenendo in considerazione che l’apertura al pubblico è limitata a un giorno alla settimana, ha rappresentato un valore aggiunto sia per il Comune sia per la Camera di Commercio, dando la possibilità di approfondire in maniera diretta le esigenze e i problemi delle imprese che operano nel territorio faentino.