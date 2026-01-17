Bilancio positivo per la navetta gratuita sperimentale per via Granarolo. Il servizio sarà riproposto

Bilancio positivo per la sperimentazione della navetta di via Granarolo a Faenza. Il 31 ottobre scorso, il Comune di Faenza ha fatto partire un servizio sperimentale di collegamento fra il centro storico e le attività di via Granarolo, hotel, locali, cinema. L’autobus era gratuito per i passeggeri, finanziato con fondi europei dedicati alla mobilità sostenibile. Il servizio è stato possibile grazie anche alla collaborazione di diverse attività che hanno finanziato la campagna di comunicazione (99%, Cinedream, Ebe, Casa Spadoni, La Birreria, Caffè del Viale. “FAtardi in sicurezza” il titolo dell’iniziativa (terminata con la fine del 2025). Corse ogni 30 minuti, dalle 20 all’1, con una piccola pausa intorno alle 21, pensate per coloro che la sera non vogliono utilizzare la propria auto o non hanno la patente