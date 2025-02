Bilancio Polizia Locale 2024: diminuiscono le multe, aumentano gli incidenti

Calano nel 2024 le multe per violazione del codice della strada. Aumentano però purtroppo gli incidenti (513 contro 469), i sinistri con feriti (272 nel 2024, 266 nel 2023) e anche gli incidenti mortali (7 nel 2024 e 5 nel 2023). Aumentato ancora una volta il numero di veicoli in circolazione senza copertura assicurativa.

La polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina ha tracciato un bilancio dell’attività del 2024. Un’attività in linea con le annate precedenti per tutti gli altri settori nei quali operano gli agenti del Comando di via Baliatico. È notevolmente aumentata invece l’attività con le scuole. Quasi 100 ore in più dedicate alla sicurezza stradale. 50 invece le classi incontrate per parlare di cyberbullismo (nel 2023 erano state 30).

Sul fronte dei ricorsi alle sanzioni. Sono 80 i procedimenti presentati al Giudice di Pace: 25 respinti, 28 accolti, gli altri ancora in attesa di giudizio. I ricorsi alla Prefettura, invece, sono stati quasi tutti respinti. Fanno eccezione 8 casi.