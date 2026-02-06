Il report annuale della Polizia Locale del Comune di Russi evidenzia un’attività complessivamente stabile e mirata, nonostante una lieve flessione quantitativa legata alla temporanea riduzione del personale. Una situazione alla quale si è già iniziato a far fronte con l’assunzione di un nuovo agente a tempo indeterminato, a conferma dell’attenzione al mantenimento degli standard di sicurezza e servizio alla cittadinanza.

Pur con un numero complessivo di ore di servizio leggermente inferiore rispetto agli anni precedenti, il Comando ha garantito continuità nel presidio del territorio, nel monitoraggio della viabilità, nella gestione dei sinistri stradali e nelle attività a tutela del decoro urbano.

Tra le novità del 2025 figura l’incremento dei controlli nelle Case Famiglia per anziani. L’attività ispettiva ha portato a 9 sanzioni amministrative e rientra in un percorso più ampio di tutela delle persone più vulnerabili, con l’obiettivo di garantire qualità dei servizi, sicurezza e rispetto delle normative.

La prevenzione stradale costituisce il pilastro dell’attività di sicurezza pubblica del Comune di Russi. L’approccio del Comando non è meramente repressivo, ma si articola attraverso un monitoraggio costante, volto a mitigare i rischi e a garantire l’incolumità degli utenti della strada.

Il numero di pattuglie a “posto fisso” e dei veicoli controllati è aumentato. L’intensificazione dell’attività di monitoraggio e l’esecuzione di 191 pre-test alcolici dimostrano una capacità d’incidenza sul territorio superiore al passato.

La vigilanza territoriale è stata organizzata con criteri di maggiore capillarità per garantire sicurezza, vivibilità degli spazi pubblici e contrasto alle situazioni di degrado. Nel 2025 sono stati realizzati complessivamente 3.097 servizi di pattugliamento dinamico, distribuiti nelle diverse aree del comune, assicurando una presenza costante e diffusa.

Oltre alle attività di pattugliamento, spicca infine l’impegno verso l’educazione stradale dei più giovani e la promozione di diversi progetti attinenti la sicurezza urbana e la prevenzione.

Il documento con il dettaglio delle attività svolte è allegato al presente comunicato e pubblicato sul sito www.comune.russi.ra.it.