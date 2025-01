Bilancio in rosso di Asp. Padovani: “Privatizzare o il Comune strutturi la perdita nel suo bilancio”

Il nuovo bilancio in perdita presentato dall’Asp della Romagna Faentina per il 2024 riapre il dibattito attorno all’ente partecipato dai Comuni della Romagna Faentina. Gabriele Padovani, capogruppo di Area Liberale, sprona le amministrazioni a procedere con il progetto della privatizzazione, già sollecitata gli anni scorsi. Perplessi però si sono detti i sindacati. L’Asp garantisce ai singoli territori diversi servizi in ambito sociale: contrasto alla povertà, all’indebitamento, accoglienza di stranieri, progetti legati alla disabilità. Ma principalmente la gestione delle case residenza per anziani non autosufficienti.