Bilancio di Fratelli d’Italia dopo un anno e mezzo di opposizione a Faenza | VIDEO

Bilancio di un anno e mezzo di opposizione da parte di Fratelli d’Italia. Il partito, che ha a Faenza come punto di riferimento il capogruppo in consiglio comunale Stefano Bertozzi e a Brisighella la vicesindaca Marta Farolfi, nella serata di venerdì si è ritrovato prima al parco San Francesco, poi in consiglio comunale per fare un bilancio dell’attività politica condotta dopo le elezioni. Presenti anche i coordinatori provinciali e regionali del partito, il coordinatore provinciale Alberto Ferrero, il capogruppo in Regione Marco Lisei e l’onorevole Galeazzo Bignami