Bilancio di fine mandato per la consigliera regionale Manuela Rontini

Conferenza stampa di fine mandato per la consigliera regionale Manuela Rontini. Con l’elezioni anticipate in regione, infatti, anche il consiglio regionale decadrà e insieme all’elezione del nuovo presidente dell’Emilia-Romagna sarà necessario votare i nuovi consiglieri regionali. Dopo due mandati, Rontini non sarà più candidata. Al momento è impegnata nella campagna elettorale a sostegno di Michele de Pascale. Voci di corridoio parlano per il futuro di un possibile posto in giunta in qualità di assessore, se dovesse vincere il centrosinistra, o più probabilmente un ruolo come Sottosegretaria alla presidenza.

Dopo essere stata consigliera comunale a Faenza nella maggioranza del sindaco Malpezzi, Rontini ha iniziato la sua consigliatura in Regione come riferimento del territorio faentino. Col tempo, però, ha rappresentato per il centrosinistra tutta la provincia di Ravenna, a fianco della collega Mirella Delfiume