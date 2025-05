La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, composta da 75 comuni e presieduta dal presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca, ha espresso parere favorevole all’unanimità sul Bilancio di esercizio 2024 dell’Azienda Usl della Romagna.

Il bilancio economico 2024 registra una perdita di € 37.425.855 che troverà copertura nell’ambito delle risorse di cui alla DGR n. 604/2025 e DGR n. 605/2025, risorse che saranno assegnate alle Aziende sanitarie in sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2024 da parte della Giunta Regionale.

“L’espressione di un parere unanime da parte della CTSS in merito al bilancio d’esercizio 2024 dell’Ausl Romagna, così come il parere unanime alla riconferma del Direttore Generale nei mesi scorsi , afferma Enzo Lattuca, presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, dimostra che gli enti locali della Romagna, a prescindere dal colore politico delle singole amministrazioni, sono soddisfatti e anche orgogliosi dell’operato dell’Azienda. Non serve d’altro canto essere esperti di bilancio per accorgersi che i 37 milioni di disavanzo sono riferiti ad un’azienda sanitaria che ha come bacino di riferimento un quarto dell’intera popolazione regionale” ha commentato Lattuca.

“I numeri, visto che di questo stiamo parlando, ci dicono anche che la nostra è l’Azienda sanitaria che riesce maggiormente a soddisfare i bisogni dei propri cittadini: la percentuale di chi trova una risposta ad un proprio bisogno sanitario all’interno del territorio romagnolo supera infatti il 98%, con un costo pro capite inferiore alle altre aziende sanitarie della Regione.

Peraltro, proprio nel corso di un incontro che come CTSS della Romagna abbiamo avuto con il Presidente della Regione Michele de Pascale e l’Assessore regionale alla Sanità Massimo Fabi lo scorso 9 aprile, abbiamo posto il tema di un riequlibrio territoriale nel finanziamento della sanità regionale, chiedendo un impegno importante ad accompagnare nel prossimo quinquennio un ridimensionamento della disparità di finanziamento che oggi caratterizza le diverse aziende sanitarie emiliano-romagnole.

L’onorevole Tassinari, che dovrebbe conoscere il tema avendo partecipato per tanti anni ai lavori della CTSS, prima di commentare pubblicamente i dati in maniera a mio avviso maldestra avrebbe potuto recuperare queste informazioni anche dai suoi colleghi di partito che hanno votato favorevolmente il parere al bilancio 2024”