Sul bilancio dell’Asp – Azienda Servizi alla Persona dell’Unione della Romagna Faentina, le forze politiche di opposizione hanno presentato due nuove interpellanze: il neonato gruppo Area Liberale, formato dai consiglieri Giorgia Maiardi e Gabriele Padovani, e Fratelli D’Italia, con il capogruppo Stefano Bertozzi, hanno depositato in vista del prossimo consiglio comunale del 28 giugno richiesta di chiarimenti riguardanti il fondo agricolo “Cà Vincenzona”, oggi divenuto un Rooms & Breakfast a gestione privata.

“L’obbiettivo è quello di capire se gli affitti siano congrui ai valori di mercato e perchè la proprietà si sia accollata le spese del cambio destinazione d’uso da agricolo a commerciale – pari ad Euro 33.000 – del fabbricato adibito a B&B ed inaugurato poco tempo fa con la partecipazione straordinaria del Presidente di Regione Stefano Bonaccini e della consigliera regionale Manuela Rontini” hanno spiegato i due gruppi consiliari.

“Ricordiamo che ASP poco tempo fa ha approvato il bilancio consuntivo 2021 e la nota integrativa del revisore dei conti descrive una società in grande sofferenza: saranno pertanto i comuni soci (e tra questi il Comune di Faenza che detiene il 52% delle quote) a doversi preoccupare del risanamento di bilancio della società stessa e per questo è quantomai opportuno verificarne i margini”.

Area Liberale e Fratelli d’Italia sottolineano che : “Se non fosse per i canoni di locazione riscossi, ASP avrebbe chiuso con una perdita di circa 3.000.000 di euro: se si continua con questa gestione il rischio è dunque quello di un progressivo ed inesorabile esaurimento del patrimonio che ASP possiede e che di fatto rappresenta il frutto dei lasciti dei cittadini alle ex “OPERE PIE”, fatti con lo scopo di prestare assistenza alla nostra più grande risorsa da tutelare, ovvero i nostri anziani”.