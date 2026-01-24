Nel 2025 il numero complessivo di ingressi in infermeria felina si è mantenuto in linea con l’anno precedente, attestandosi a 1.287 gatti accolti. Un dato apparentemente stabile che, tuttavia, nasconde un segnale molto positivo: si registrano 141 gatti abbandonati in meno sul territorio e nelle colonie rispetto al 2024.

Parallelamente, è ulteriormente aumentato il numero degli interventi di sterilizzazione, che ha raggiunto quota 781: 751 ingressi per sterilizzazioni e cure veterinarie e circa 30 interventidedicati esclusivamente alle cure per gatti di colonia.

«Questi numeri possono rappresentare, dopo anni, un primo segnale di inversione di tendenza, frutto dell’importanza fondamentale della sterilizzazione», spiega Marianna Gianstefani, Presidente Enpa di Lugo. «Meno nascite significano meno sofferenza e, soprattutto, meno abbandoni sul territorio. Risultati di questo tipo sono possibili solo grazie all’impegno quotidiano dei volontari, che catturano gatti randagi per sterilizzarli, prevenendo gravi problemi sociali legati al sovrannumero della popolazione felina». L’ENPA di Lugo condanna con fermezza ogni forma di violenza e maltrattamento nei confronti degli animali, ricordando che, con l’entrata in vigore della Legge 82/2025 lo scorso luglio, gli animali sono ufficialmente riconosciuti come esseri senzienti.

«Nel corso dell’ultimo anno siamo stati costretti ad assistere a scenari inaccettabili e sconvolgenti: cuccioli abbandonati e lasciati agonizzare all’interno di scatoloni, gettati lungo le strade o nei cassonetti delle campagne di Massa Lombarda e Conselice. Episodi che testimoniano una grave mancanza di rispetto e di responsabilità, oltre a configurare reati puniti dalla legge.

Il riconoscimento degli animali come esseri senzienti rappresenta un passaggio storico e fondamentale: pone le basi per un sistema di tutela più giusto, moderno e rispettoso della loro dignità e del loro diritto alla vita. Un cambiamento culturale e giuridico che tutti noi, cittadini e amanti degli animali, abbiamo il dovere di conoscere, sostenere e difendere con convinzione».

L’Enpa ribadisce con forza l’importanza della sterilizzazione non solo come strumento di controllo delle nascite, ma anche come fondamentale misura di prevenzione sanitaria: riduce nelle femmine il rischio di tumori mammari e previene la piometra, infezione uterina potenzialmente letale; nei maschi diminuisce l’incidenza di patologie legate a prostata e testicoli e riduce la diffusione di malattie trasmissibili come FIV e FeLV, spesso contratte durante lotte o accoppiamenti. Non meno rilevanti sono gli effetti comportamentali: meno fughe (e quindi meno incidenti stradali), minore aggressività e riduzione delle marcature urinarie.

Nel corso del 2025 i 1.287 gatti entrati hanno totalizzato 7.575 giorni di ricovero. Sono stati 28 i gatti accolti a seguito di incidenti stradali: nella quasi totalità dei casi si trattava di animali non sterilizzati e privi di proprietario. È importante ribadire che i gatti non castrati sono più inclini a vagare e quindi maggiormente esposti al rischio di investimento.

Tra le uscite, si segnalano 422 adozioni, un risultato significativo reso possibile in gran parte dal lavoro instancabile delle balie, che con enormi sacrifici si sostituiscono alle madri, allattando i piccoli ogni due o tre ore. L’obiettivo resta quello di promuovere adozioni consapevoli, per prevenire abbandoni futuri spesso legati a aspettative errate o a una scarsa informazione iniziale. Adottare un gatto significa assumersi una responsabilità a lungo termine: un gatto può vivere 15–20 anni e necessita di sterilizzazione, cure veterinarie e attenzioni costanti. Ogni adozione consapevole rappresenta un abbandono evitato.

Sono stati infine 23 i gatti restituiti ai proprietari. Rimane purtroppo ancora poco diffusa l’abitudine di applicare il microchip, strumento fondamentale che consentirebbe una rapida identificazione del proprietario e un più veloce ricongiungimento.

Tutto questo lavoro è possibile solo grazie ai volontari, persone che amano i gatti e che ogni giorno si dedicano a salvataggi, catture, cure, adozioni e a tutte le attività indispensabili per la tutela degli animali. È una vita fatta di sacrifici, ma ciò che restituisce a livello umano è semplicemente impagabile.