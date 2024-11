Domenica 27 ottobre ha avuto luogo il 6° run del Fuorilegge: un evento con finalità benefiche che ha visto tre realtà motociclistiche ravennati unirsi per uno scopo di solidarietà. I Bikers fuorilegge, i Black Devils MC e il Motoclub Born to Dream hanno dato vita ad una passeggiata in moto ed in Vespa per le nostre strade.

Al gruppo si sono uniti ulteriori due gruppi forlivesi: le Anime ribelli ed i Black Side.

A conclusione del run, come da tradizione, ci si è trovati tutti a tavola con parenti e amici nella Club House dei Bickers Fuorilegge.

I fondi raccolti, nella giornata di venerdì 8 sono stati devoluti all’Associazione ravennate “Realizzo il tuo Sogno” ODV che li utilizzerà per regalare un momento di gioia a chi ne ha veramente bisogno.

La Romagna, terra del motore si dimostra ancora una volta solidale, benefica e come da tradizione, generosa nei confronti di chi soffre. Quest’anno, la scelta del destinatario della donazione ha riguardato una realtà ravennate che opera su tutto il territorio nazionale, realizzando i sogni delle persone ammalate per procurare loro uno rilascio di endorfine che le aiuta ad affrontare meglio il loro stato e, talvolta, a coadiuvare la guarigione.

L’appuntamento è per il 7° run del Fuorilegge!